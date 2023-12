House of the Dragon Staffel 2 wird morgen gezeigt

Amazon bereitet sich auf ein sehr beeindruckendes Jahr 2024 auf Prime Video vor, und wir werden morgen auf viele erstaunliche Arten daran erinnert werden. Wir wissen, dass der Teaser-Trailer für Staffel 4 von The Boys veröffentlicht wird und es scheint, dass auch der erste Trailer für Fallout ausgestrahlt wird, aber das ist anscheinend nicht genug.

Jetzt wird uns gesagt, dass die zweite Staffel von House of the Dragon auch gezeigt wird, und die beiden neuen Poster lassen es so aussehen, als ob wir uns auf ein brutaleres Drama einlassen. Hoffen wir, dass wir damit auch einen Premierentermin bekommen.