House of the Dragon Staffel 2 wird im Sommer 2024 debütieren

Während SAG-AFTRA immer noch in Gesprächen mit Hollywoods CEO ist, um einen besseren Deal und Schutz vor KI für seine Mitglieder zu erhalten, hat HBO bekannt gegeben, dass es anscheinend seine Game of Thrones Spin-offs verdoppelt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz, die von HBO-Chef Casey Bloys veranstaltet wurde, wurde enthüllt, dass House of the Dragon bereits im Sommer 2024 auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird, und dass dazu ein Trailer für die Serie angeblich hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde.

Aber das war noch nicht alles, laut Variety verriet Bloys auch, dass er erwartet, dass A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight im Frühjahr 2024 mit den Dreharbeiten beginnen wird, was bedeutet, dass wir diese Serie Anfang 2025 debütieren lassen könnten. Dies alles steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass der SAG-AFTRA-Streik bis zu diesem Produktionsbeginn abgeschlossen und abgeschlossen ist.

Worauf freust du dich mehr: The Hedge Knight oder mehr House of the Dragon?