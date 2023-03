House of the Dragon Staffel 2 wird 8 Episoden lang sein

House of the Dragon, HBOs Hit-Spin-off von Game of Thrones, wird in der zweiten Staffel acht Episoden umfassen. Damit ist sie zwei Episoden kürzer als Staffel 1. Laut Deadline wird die Show wahrscheinlich im Sommer 2024 zurückkehren.

Diese Entscheidung für eine achtteilige Staffel ist Berichten zufolge eher auf Storytelling-Gründe zurückzuführen als darauf, dass HBO die Kosten senkt. Wenn man bedenkt, wie erfolgreich Staffel 1 mit 10 Episoden war, scheint es unwahrscheinlich, dass es ernsthafte Budgetbedenken für die Show geben würde.

Es wurde auch berichtet, dass die Showrunner glauben, dass sie grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten werden und dass dies das Ende von House of the Dragon sein könnte. Es gibt eine aktuelle Debatte, ob es bis zum Ende von Staffel 3 dauern könnte oder ob es eine vierte und letzte Staffel rechtfertigen könnte. So oder so, das Ende ist sicherlich in Sicht und House of the Dragon wird nicht annähernd so lang sein wie sein Vorgänger.