House of the Dragon Staffel 2 hat mit der Produktion begonnen

Wir haben unzählige Berichte und Behauptungen von Führungskräften und Chefs bei HBO gesehen, die alle darauf hindeuten, dass der Plan darin besteht, die zweite Staffel von House of the Dragon's irgendwann im Sommer 2024 zu veröffentlichen. Mit diesem Plan wäre es sinnvoll, dass die zweite Staffel sehr bald mit den Dreharbeiten beginnt, so dass genügend Zeit bleibt, um die Postproduktion zu durchlaufen, um das Sommerfenster 2024 einzuhalten, und Überraschung, Überraschung, HBO hat genau das angekündigt.

Da House of the Dragon Season 2 offiziell in Produktion ist. Das bedeutet, dass die Show ab sofort gefilmt wird und dies wahrscheinlich noch mindestens ein paar Monate dauern wird.

Was das tatsächliche Veröffentlichungsdatum der Serie betrifft, hat HBO dies nicht weiter ausgeführt.