House of the Dragon: Staffel 2 bekommt sechs neue Poster

Im Laufe des heutigen Donnerstags werden wir den ersten richtigen Trailer aus der zweiten Staffel von House of the Dragon erhalten, die, wie wir bereits wussten, im Juni Premiere feiern würde. In Erwartung dieses Videos hat HBO nun sechs Filmplakate aus der kommenden Staffel veröffentlicht, auf denen offenbar wichtige Entscheidungen getroffen werden: "Alle müssen wählen".

Schauen Sie sich sie alle unten an. Wir melden uns im Laufe des Tages auch mit dem Trailer zurück. Bist du Team Grün oder Team Schwarz?