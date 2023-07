House of the Dragon sollte nicht durch den Streik der SAG-AFTRA verzögert werden

Aufgrund des Streiks der SAG-AFTRA verlassen viele Schauspieler die Sets, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen und die Bedrohung durch KI zu stoppen. Das bedeutet, dass viele Shows, Filme und mehr in Bezug auf ihre Produktionspläne einen Schlag erleiden werden, aber einige große Projekte wie House of the Dragon sind davon nicht betroffen.

Wie Deadline berichtet, besteht die Besetzung von House of the Dragon hauptsächlich aus Schauspielern, die Teil von Equity, einer anderen Schauspielgewerkschaft, sind. Daher können sie nicht aus Solidarität mit der SAG-AFTRA streiken, was bedeutet, dass die Produktion fortgesetzt werden kann.

"Die verworrenen und verderblichen Hürden, mit denen alle Gewerkschaften im Vereinigten Königreich konfrontiert sind, sind eine nationale Schande und müssen dringend reformiert werden", heißt es in der Equity-Leitlinie. "Die bedauerliche Konsequenz dieses Rahmens ist, dass das, was Künstler*innen, die im Vereinigten Königreich arbeiten - ob SAG-AFTRA- und/oder Equity-Mitglieder (oder beide) - tun kann, sich von ihren Genoss*innen in den Vereinigten Staaten und anderen Teilen der Welt unterscheiden kann."

Equity solidarisiert sich mit der SAG-AFTRA, auch wenn sie mit ihrer Schwestergewerkschaft nicht legal streiken kann. Insgesamt bedeutet dies jedoch, dass wir keine große Verzögerung bei der Fortsetzung von House of the Dragon sehen sollten.