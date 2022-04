House of the Dragon: Im August startet die Vorgeschichte zu Game of Thrones

HQ

HBO wird die Game-of-Thrones-Vorgeschichte "House of the Dragon" ab dem 21. August auf HBO Max ausstrahlen (wir in Deutschland greifen vermutlich wieder via Sky darauf zu). Diese Serie widmet sich dem Hause Targaryen, das etwa 300 Jahre vor den Ereignissen der Hauptgeschichte mit politischen Streitigkeiten in der eigenen Sippschaft beschäftigt ist. Einen Trailer gibt es noch nicht, doch ein paar Bilder könnten Fans vielleicht in Stimmung bringen: