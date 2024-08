House of the Dragon Finale der zweiten Staffel verärgert Fans

HQ

Am Montagmorgen/Sonntagabend feierte die mit Spannung erwartete letzte Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon Premiere. Die Erwartungen waren hoch und nach der Eskalation des Dramas, das sich über mehrere Folgen erstreckte, hofften viele Zuschauer wohl auf ein wirklich actiongeladenes, spannendes Staffelfinale.

Dies war jedoch nicht der Fall, stattdessen entschieden sich die Macher der Serie, die Vorfreude auf die dritte Staffel und alle kommenden Kämpfe zu steigern. Drachen gegen Drachen, Männer gegen Männer, mit einem grausamen, blutigen Tod im Gefolge. Und wenn man sich anhört, was die Leute jetzt online sagen, ist die Enttäuschung spürbar, und viele sind geradezu verärgert.

Etwas, das schnell offensichtlich wird, wenn man sich anschaut, was die Leute über X schreiben, wo die Meinung ist, dass das Finale ereignislos war. Was das zweijährige Warten auf die dritte Staffel für viele noch frustrierender macht. Im Folgenden könnt ihr einige Beispiele lesen, was über das Staffelfinale geschrieben wird. Sie können sich auch unseren Testbericht hier ansehen.

Was hältst du davon, stimmst du der Online-Empörung zu, dass es sich leer und langweilig anfühlte? Oder fanden Sie die Episode spannend