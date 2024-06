House of the Dragon Die Dreharbeiten zu Staffel 3 werden noch in diesem Jahr beginnen

HQ

Es scheint, dass HBO die Produktion von House of the Dragon auf keinen Fall bremsen will. Das Prequel zu Game of Thrones erhält immer noch gute Reaktionen von Kritikern und Fans, und eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt.

Die Arbeiten an dieser dritten Staffel werden bereits in diesem Jahr beginnen. "Wir gehen wieder." Matt Smith erzählt The Guardian. Wir sind uns nicht sicher, wann die Dreharbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein werden, aber Daemon wird bald wieder auf seinem Drachen in der Lüfte sein.

"Wenn ich auf einem Drachen sitze - was ich schäme zuzugeben, dass er kein echter Drache ist - und mich stundenlang von Wind- und Regenmaschinen angeblasen werden, muss man denken, dass es Leute gibt, die Jobs machen, die viel verdammt härter sind", sagte er.

House of the Dragon scheint hauptsächlich die Ereignisse von Der Tanz der Drachen abzudecken, einem riesigen Targaryen-Bürgerkrieg, der Westeros und die Targaryen-Dynastie verwüstet. Alle Ereignisse des Tanzes sind bereits in George R.R. Martins Büchern aufgezeichnet, daher erwarten wir eine kürzere, straffere Laufzeit als die von Game of Thrones.