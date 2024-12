House of the Dragon Die Dreharbeiten zu Staffel 3 beginnen Anfang 2025

HQ

House of the Dragon sorgte mit dem Ende von Staffel 2 für Aufsehen. Nicht wegen irgendetwas, was die Serie tat, sondern weil sie nicht viel dazu beitrug, das Publikum zu begeistern, sondern sie endete in einer Wiederholung, die sich wie eine Wiederholung des Endes von Staffel 1 anfühlte, als Rhaenyra schließlich beschloss, in den Krieg zu ziehen.

Auf jeden Fall wird das HBO nicht davon abhalten, den Zug nach vorne zu treiben, denn es gibt immer noch Millionen von Menschen, die bereit sind, alles zu verschlingen, was die Welt aus Eis und Feuer ihnen bieten kann. Im Podcast "The Stuff Dreams Are Made Of" sprach Autor und Showrunner Ryan Condal über den "Wahnsinn", in den er Anfang nächsten Jahres eintreten wird.

Er sagte, dass sie House of the Dragon Staffel 3 ab dem ersten Quartal 2025 drehen werden, die bis zum Herbst dieses Jahres läuft. Erwarten Sie also kein Veröffentlichungsdatum für die dritte Staffel der Serie im Jahr 2025, da wir frühestens 2026 eine weitere Menge Episoden bekommen werden.

Was halten Sie von diesem Produktionsplan?