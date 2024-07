House of the Dragon Boom bei der Schmucknachfrage in England

HQ

Mit der Rückkehr von House of the Dragon auf unsere Bildschirme haben wir nicht nur das Comeback unserer Lieblingscharaktere und der Kulisse von Westeros erlebt, sondern auch jede Menge frische Outfits und Schmuck, an denen wir uns erfreuen können.

Da sich der Fokus der Serie so sehr auf das Königshaus konzentriert, sticht der Schmuck, den wir darin sehen, für die Fans oft hervor. So sehr, dass laut einem neuen Bericht der BBC die Rückkehr der Show offenbar einen Boom im Geschäft der Juweliere in London eingeläutet hat.

Jessica De Lotz, die eine Kollektion für House of the Dragon entworfen hat, sagt, dass Fans sie oft kontaktieren, um Repliken zu kaufen. "Wenn man die Teile eines Schauspielers sehen kann, baut man eine Beziehung zu ihm auf und baut dann eine Beziehung zu einer Marke auf, die man wahrscheinlich nicht kannte", sagte sie.

Was halten Sie von dem Schmuck in House of the Dragon ?

Werbung: