House of the Dragon bestätigt, dass es vier Staffeln lang ist

Das Staffelfinale der zweiten Staffel von House of the Dragon wurde von den Fans gemischt aufgenommen, nachdem es von vielen als etwas antiklimatisch angesehen wurde. Aber eines ist sicher, und das ist, dass die Vorbereitungen den Weg für einen hoffentlich mitreißenden Start in die dritte Staffel ebnen, sobald sie eintrifft.

Im Moment müssen wir zwei Jahre warten, um die Fortsetzung von House of the Dragon zu sehen, und wir haben auch von Showrunner Ryan Condal bestätigt, dass die Gesamtzahl der Staffeln vier betragen wird. Damit sind wir auf halbem Weg durch die Geschichte des inzestuösen Machtkampfes der Familie Dance of the Dragons und der Targaryen-Familie um den Thron.

Laut The Hollywood Reporter: Condal bestätigte, dass die Serie sehr wahrscheinlich mit der vierten Staffel enden wird ("Nein, ich denke, es sind vier", sagte er auf die Frage, ob das Fantasy-Drama fünf Staffeln laufen wird). Und er merkte an, dass der Rest des Plans der Geschichte nach der ersten Staffel ausgearbeitet wurde. Er sagte auch, dass die dritte Staffel Anfang nächsten Jahres in Produktion gehen wird. Zudem wird die nächste Staffel wohl ebenfalls aus acht Episoden bestehen.

Ganz so lange müssen wir zum Glück nicht mehr ganz so lange auf weitere Geschichten aus dem Universum von George R.R. Martin warten, denn im nächsten Jahr feiert die neue Spin-off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms Premiere, die auf der Geschichte von Dunk and Egg basiert.

Glaubst du, dass vier Staffeln House of the Dragon ausreichen werden, oder möchtest du mehr sehen?