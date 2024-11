House of the dead soll verfilmt werden, mit Paul W.S. Anderson als Regisseur und Drehbuchautor.

Der britische Regisseur, der die Welt mit den (gelinde gesagt) fragwürdigen Resident Evil-Filmen mit Milla in der Hauptrolle beehrte, scheint mit Zombies noch nicht fertig zu sein. Laut Deadline ist er nun nicht nur bereit, Regie zu führen, sondern auch einen Film zu schreiben, der auf Segas altem Light-Gun-Spiel House of the dead basiert. Anscheinend hat Anderson gute Erinnerungen an das Spiel aus seiner Jugend und möchte dem Spiel nun seinen eigenen Dreh geben. Er sagte gegenüber Deadline:

"Ich liebe das Videospiel seit den 90er Jahren. Damals war ich ein großer Spieler von Videospielen in Spielhallen, und so bin ich auf Mortal Kombat gestoßen. Und so ziemlich zur gleichen Zeit habe ich auch viel House of the dead gespielt. Es ist ein Titel, den ich schon immer geliebt habe. Das geistige Eigentum hat an Stärke gewonnen, und jetzt ist es wirklich generationsübergreifend. Ich war einer der ursprünglichen Spieler, aber jetzt habe ich Kinder im Teenageralter, die auch spielen. Das ist für mich der eigentliche Reiz, dass man ein generationsübergreifendes Stück geistiges Eigentum hat."

Laut Anderson wird das Drehbuch auf dem dritten Spiel basieren, gefüllt mit Intrigen und Familiendramen, zusammen mit (natürlich) eimerweise Horror. Die Geschichte folgt Lisa Rogan, die versucht, ihren Vater zu retten, und auch Daniel Curien, dessen Vater in erster Linie für die Katastrophe der Untoten verantwortlich war.

"Ich werde einen Film machen, der diesen Ansatz widerspiegelt und sich in Echtzeit abspielt und das Publikum direkt in die Handlung hineinzieht. Es wird nicht mit einer ganzen Reihe von Hintergrundgeschichten überhäuft sein, die Leute ausschließen könnten, die nichts über House of the dead wissen. Alle werden auf der gleichen Seite sein. Jeder wird direkt in die Action hineingezogen und lernt etwas über die Charaktere und die Handlung, da sie 90 Minuten Zeit haben, um im Grunde genommen dem extremsten Spukhaus zu entkommen, in dem man je war."

Zusammen mit Sega haben sie bereits vier Konzeptbilder aus dem Film erstellt, die Sie sich unten ansehen können, und die Produktion wird voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. Was denkst du – könnte ein House of the dead Film von Paul Anderson Spaß machen?