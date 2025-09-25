House of Guinness: Staffel 1

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Autor Steven Knight einen Stil und ein besonderes Flair hat. Ob es sich um Peaky Blinders, SAS Rogue Heroes, Taboo oder A Thousand Blows handelt, jedes dieser Projekte ist in seiner Prämisse sehr unterschiedlich und fühlt sich dennoch auffallend vertraut an. Knight liebt es, sich auf historischere und historische Epochen zu konzentrieren, er liebt es, die Unterschiede in Klasse und Demografie zu polarisieren, er neigt dazu, sich auf schmutzige und schmutzige Industrie zu konzentrieren, und lenkt den Fokus oft auf weniger bekannte Gebiete und Orte. Auch hier hat Knight einen Stil, und es ist einer, der dank seiner Fähigkeit, interessante Geschichten und fesselnde Charaktere zu erschaffen, immer wieder funktioniert hat.

Nach Cillian Murphys Tommy Shelby, Tom Hardys James Delaney, Jack O'Connells Paddy Mayne und Stephen Grahams Sugar Goodson haben wir jetzt einen der berühmtesten Namen der ganzen Welt. Ja, man muss nicht lernen, warum diese Gruppe von Personen wichtig ist, denn das Harfen-Logo und der trübe schwarze Alkohol reichen aus, um von jedem erkannt zu werden. In dieser Serie dreht sich alles um Guinness und wie eine Gruppe von Geschwistern zusammenkommt, um die immense Dynastie und den Reichtum zu schützen, den ihr Vater ihnen nach seinem Ableben hinterlassen hat.

Die Idee, House of Guinness als solche zu betiteln, ist eigentlich ziemlich genial. Viele sind in letzter Zeit mit dynastischen Dramen vertraut, dank der Bemühungen von HBO wie Succession und House of Dragon. House of Guinness möchte sich diesem etablierten Unternehmen anschließen, und der Titel sagt alles, was Sie über diese Show wissen müssen. Wenn man jedoch die erste Episode startet, wird sofort klar, dass es eine Vielzahl zusätzlicher Feinheiten gibt, die ausgepackt werden müssen, und so schafft es diese erste Staffel von Episoden zumindest, den Zuschauer über die etwa acht Stunden Fernsehen, die sie auf Lager hat, bei der Stange zu halten.

Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt vier Guinness Kinder, mit denen Benjamin Guinness' Vermögen und Besitztümer unter ihnen verteilt werden müssen. Ben ist ein Trunkenbold und ein Versager, Anne ist eine verheiratete Frau, und die anderen beiden, Edward und Arthur, sind angehende Gentlemen, die große Ambitionen haben. Dies bildet die Kulisse für eine Serie, in der die Erben ihre eigenen komplexen Schwierigkeiten bewältigen müssen, während sie jede Bedrohung für den Thron überwinden, seien es irische Nationalisten, kleine Erpresser, trickreiche Großfamilien und sogar gesellschaftliche Erwartungen.

In gewisser Weise ist es genau das, was man von einem historischen Drama erwarten würde, da es sich um heimliche Homosexualität, verbotene Romanzen, die politischen Turbulenzen der Zeit handelt... Aber all das hat einen Ritter-Flair, was bedeutet, dass es immer noch Kneipenschlägereien, exzentrische und betrunkene Hochzeiten, emotional distanzierte und moralisch angespannte Protagonisten gibt, und das alles, während die Kernfamiliendynamik durchklingt. Letzten Endes bedeutet es, dass House of Guinness zu einer Art Kombination aus dem Drama von Succession, der Familiendynamik von Peaky Blinders ' und den schlauen politischen Verschiebungen von House of the Dragon wird. Und in der Praxis ist es ein unterhaltsamer Kern, der dich bei der Stange hält.

Das liegt zum Teil auch an den Darstellern, die starke Leistungen abliefern, allen voran Anthony Boyle als Arthur und Louis Partridge als Edward. Einer der überraschenden Stars ist Jack Gleeson als Byron Hedges, denn der ehemalige King Joffrey -Darsteller aus Game of Thrones kehrt ins Rampenlicht zurück, als eine Figur, die jede Szene, in der er auftaucht, stiehlt.

Außerdem wissen wir alle, dass wir von Netflix dank der immensen Budgets ihrer Shows eine anständige Produktionsqualität erwarten können, aber House of Guinness fühlt sich tatsächlich realer und hochwertiger an als viele der anderen Optionen des Streamers. Wenn überhaupt, würde es mich nicht überraschen zu hören, dass sie im Laufe der Jahre viel aus der Produktion von Bridgerton gelernt haben, da man nie einen Zweifel an der Qualität dieser Show hat, sei es bei der Auswahl des Sets und der Drehorte oder des Kostümdesigns und so weiter.

Einfach ausgedrückt: Obwohl House of Guinness den messerscharfen Witz von Succession vermissen lässt, wirkt diese erste Staffel definitiv wie ein weiteres starkes Angebot von Stephen Knight. Es entspricht eher Peaky Blinders und Taboo und zeichnet sich durch ein gut gespieltes, gut geschriebenes und gut produziertes Drama aus, das, vorausgesetzt, Knight ist daran interessiert, zum Projekt zurückzukehren, um seine Geschichte zu erweitern, viel Raum hat, um sich in den kommenden Jahren zu einem komplexeren und unterhaltsameren dynastrischen Drama zu entwickeln. Es gibt nicht viel mehr zu sagen, als dass dies eine der besseren Serien ist, die Sie diesen Herbst auf Netflix sehen werden.