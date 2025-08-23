House of Guinness feiert im September Premiere auf Netflix

Netflix hat das genaue Datum bestätigt, wann wir mit der nächsten Dramaserie des Schöpfers von Peaky Blinders rechnen können. Neben dem Drehbuch für den nächsten James Bond und der Arbeit an einem Peaky Blinders Film wird uns Steven Knight bald nach Irland mitnehmen, um zu erfahren, wie eine wohlhabende Familie den Grundstein für die Entstehung einer Getränkedynastie legt.

Dieses Projekt mit dem Namen House of Guinness wird bereits im Herbst dieses Jahres, am 25. September, auf Netflix debütieren, um genau zu sein. Was die feste Handlung betrifft, so erklärt ein Netflix-Tudum-Artikel sie wie folgt:

"House of Guinness erkundet eine epische Geschichte, die von einer der berühmtesten und langlebigsten Dynastien Europas inspiriert ist - der Guinness-Familie. Die Geschichte spielt im Dublin und New York des 19. Jahrhunderts und beginnt unmittelbar nach dem Tod von Sir Benjamin Guinness, dem Mann, der für den außergewöhnlichen Erfolg der Guinness-Brauerei verantwortlich ist, und den weitreichenden Auswirkungen seines Testaments auf das Schicksal seiner vier erwachsenen Kinder Arthur, Edward, Anne und Ben sowie auf eine Gruppe von Dubliner Charakteren, die mit dem Phänomen Guinness arbeiten und interagieren."

Uns wurde gesagt, dass alle acht Episoden der Serie am 25. September erscheinen werden. Was die Frage betrifft, wer in der Show auftreten wird, so wird sie von Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn und Fionn O'Shea angeführt, aber es gibt noch eine Reihe anderer interessanter Namen wie Jack Gleeson.

Freust du dich auf House of Guinness ?