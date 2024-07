House of Golf 2 Vorschau: Perfekt für die ganze Familie

Als Elternteil bin ich regelmäßig auf Minigolfplätzen anzutreffen, einschließlich der noch ausgefalleneren Glow-in-the-Dark-Versionen, die "Glow Golf" genannt werden. Egal, ob Sie mit Kindern, Freunden oder Kollegen unterwegs sind, Minigolf bedeutet in der Regel, eine gute Zeit zusammen zu verbringen. Deshalb wurde mein Interesse sofort geweckt durch House of Golf 2, den britischen Entwickler Starlight Games. Es ist nicht immer Zeit, sich auf den Weg zum eigentlichen Minigolfplatz zu machen. Wäre es nicht schön, zu Hause von der Couch aus ein paar Bälle schlagen zu können?

Ich habe mir die Steam -Version von House of Golf 2 angesehen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Spiel nicht alleine an einem Schreibtisch hinter einem PC spielen sollte. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Laptop an meinen Fernseher anzuschließen und House of Golf 2 mit einem PlayStation 5-Controller zu spielen. Mit der nativen DualSense-Controller-Unterstützung im Spiel war es überhaupt kein Problem, dies zum Laufen zu bringen. Das bedeutet, dass ich in der Lage war, eine Vorschau des Spiels zu sehen, indem ich zusammen im Couch-Koop-Modus spielte und den Controller herumreichte, um mich abzuwechseln.

Als ich House of Golf 2 zum ersten Mal hochgefahren habe, waren meine ersten Eindrücke recht positiv. Du wirst von einem Ohrwurm begrüßt, mit einer schönen Auswahl an ähnlichen Melodien in jedem Level, die für eine lustige und entspannende Atmosphäre sorgen. Und was die Grafik betrifft, so ist dies ein sehr farbenfrohes Spiel mit viel visueller Vielfalt und Details. Es überschreitet keine Grenzen, aber Unreal Engine 5 bietet eine sehr gut aussehende Vielfalt an Kursen, die in und um ein typisches Zuhause herum spielen.

Das Gameplay selbst ist ziemlich einfach. Ein gelungener Schuss hängt von der optimalen Kombination aus Ziel- und Schusskraft ab, die sich leicht über einen Balken auf der rechten Seite des Bildschirms regulieren lässt. In den ersten acht Kursen, aus denen sich die Anfängerkurse zusammensetzen, war ich anfangs etwas enttäuscht von ihrer mangelnden Komplexität. Sicherlich kann ein Spiel über Minigolf mehr leisten, als Sie nur aufzufordern, in der nächsten Kurve oder am nächsten Loch in geraden Linien zu schießen? Glücklicherweise hatten die Strecken, die ich danach freigeschaltet habe, viel mehr Abwechslung im Gameplay.

Im Laufe der Strecken wird es wichtig, mehrere Schritte im Voraus zu planen, ebenso wie das Hüpfen gegen Objekte, um Hindernisse zu umgehen. Bisher bin ich neben den üblichen Minigolf-Herausforderungen wie Bodenwellen und Rampen auf Spielzeugkräne gestoßen, die den Ball aufheben, Spielzeugroboter und Traktoren, die als bewegliche Hindernisse herumfahren, Spielzeugschlangen, die den Ball entweder nach vorne oder vom Kurs katapultieren, neben den üblichen Minigolf-Herausforderungen wie Bodenwellen und Rampen. Diese Rätsel erfordern, dass Sie im Voraus planen, ebenso wie andere Herausforderungen wie eine Lücke zwischen zwei Tischen, bei der Sie mindestens zwei Schüsse planen müssen, um sie zu überwinden.

Wenn du darauf wartest, dass du an der Reihe bist, gibt es einige gut gestaltete Umgebungen zu sehen. Sie befinden sich an Orten wie einem Wohnzimmer oder einer Garage, wo du auf Böden, Möbeln und um gewöhnliche Haushaltsgegenstände wie Pappverpackungen, Farbdosen, Bananen, Spielzeugtiere und halbgeschmolzenes Eis herum spielst. Einige davon wirken sich auch auf die Art und Weise aus, wie sich Ihr Golfball bewegt, z. B. mit klebrigem Eis oder Farbe, die Ihren Ball verlangsamen.

Es macht Spaß zu sehen, wie der Ball aufgenommen, von einem Roboter nach vorne geholfen oder mit einer Spielzeugkanone in das Loch geschossen wird. Das sind in der Tat die Dinge, die man gerne auf einer echten Minigolfanlage sehen würde. Darüber hinaus gibt es in den Kursen verstreute Münzen, die dazu einladen, die Strecken mindestens einmal zu wiederholen. Außerdem können Sie durch Durchspielen und Münzen neue Golfbälle in einer Vielzahl von lustigen Formen freischalten, wie z. B. einen Panda, eine flauschige Biene oder eine Discokugel, die einen weiteren Anreiz zum Weiterspielen bieten.

Was mir am Spielen von House of Golf 2 bisher am meisten gefallen hat, ist, dass ich meiner Bibliothek ein Gelegenheitsspiel hinzugefügt habe, das leicht zusammen gespielt werden kann. Meiner Erfahrung nach sieht es am vielversprechendsten aus als ein Spiel, das man mit Familie oder Freunden spielen kann. Wie beim Minigolf im echten Leben kann man sich gegenseitig bei gut platzierten Schlägen loben und einfach gemeinsam die verschiedenen Herausforderungen genießen. Das ist auch der Grund, warum ich mich nicht als Solospieler sehe. Und das soll wahrscheinlich nicht der Fall sein.

Ich habe Stottern bemerkt, wenn eine Zwischensequenz beginnt, eine Vorschau eines neuen Kurses anzuzeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das an einer schlechten Optimierung liegt oder einfach an einem Problem mit meinem Laptop, aber es ist immer da. Um einen ausreichenden Wiederspielwert zu bieten, denke ich, dass House of Golf 2 eine gute Anzahl verschiedener Strecken benötigt. Ich konnte in meinem Preview-Build etwa 25 spielen, und die Vollversion des Spiels wird über 100 Level enthalten. Ich hoffe, dass die zusätzlichen Puzzles mehr Abwechslung und interaktive Elemente bieten, um die Dinge frisch zu halten.

Alles in allem waren meine Vorschaueindrücke von House of Golf 2 ziemlich gut. Es sollte wahrscheinlich auf Ihrem Radar sein, wenn Sie auf der Suche nach einem lustigen Spiel sind, das Sie zu Hause mit Kindern oder Freunden spielen können. Es erinnert mich tatsächlich sehr an Hot Wheels: Unleashed, ein weiteres Spiel mit eingängiger Musik, farbenfrohen Umgebungen und einer fröhlichen Atmosphäre, bei der es Spaß macht, zusammen zu spielen. Wenn die anderen Strecken in House of Golf 2 außerhalb meiner Vorschau genügend Abwechslung in ihren Rätseln und Umgebungen bieten, könnte dies sehr wohl ein Hit für Leute werden, die Partyspiele genießen. Es erscheint am 25. Juli für PC, PlayStation 5 und Xbox X/S.