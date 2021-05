House of Ashes: Monster scheucht Soldaten durch antiken Wüstentempel

You're watching Werben

Bandai Namco bereitet sich auf die nächste Installation von Supermassive Games' "The Dark Pictures"-genannten Horrorspiel-Anthologie vor. House of Ashes heißt das kommende dritte Kapitel und es soll noch dieses Jahr erscheinen. Heute gab es ein neues Teaser-Video zu sehen, das noch einmal das militärische Setting und die Wüstenumgebung einfängt, in der der Titel spielen wird. Gleichzeitig wird in den Filmszenen deutlich, dass die Soldaten unter der Erde auf eine enorme Gefahr stoßen, die bald die Jagd aufnimmt. Interessant ist ansonsten noch, dass eine ausführlichere Gameplay-Präsentation für den 27. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit geplant ist.