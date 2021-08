House of Ashes: Bandai Namco versteckt geheime Botschaft in Gamescom-Trailer

HQ

Supermassive Games wollte mit einem neuen Trailer im Gamescom-Trubel an die bevorstehende Veröffentlichung ihres neuen Horrorspiels House of Ashes erinnern. Darin wird den menschlichen Charakteren dieses Spiels das Misstrauen ausgesprochen, denn selbst in brandgefährlichen Situationen können sich die Leute bekanntlich nicht zusammenreißen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Deshalb müsst ihr euch im Antlitz einer uralten, verschütteten Tempelanlage nicht nur vor hungrigen Vampir-Monstern fürchten, sondern auch die anderen Überlebenden im Auge behalten.

Bandai Namco hat sich zudem eine spannende Aktion ausgedacht, um die Gamescom etwas interessanter zu gestalten. Die teilen uns in einer Pressemitteilung mit, dass es in ihrem neuen Video eine versteckte Botschaft gibt und wir haben uns angeschaut, was sie damit meinen könnten. Entdeckt haben wir ein Szene, die auf eine Webseite mit der Domain Caelus-files.com verweist. Dort findet ihr Hintergrundinformationen, Videos und Augenzeugenberichte zum Thema The Dark Pictures: House of Ashes. Am 22. Oktober erscheint das Game auf Playstation, Xbox und PC.