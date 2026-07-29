House House s mit Spannung erwartete kommende Indie steht im August im PlayStation Plus-Line-up

HQ

Wenn Sie ein Basisabonnement für PlayStation Plus haben, möchten Sie die im August angebotenen Titel nicht verpassen, da einige recht hochkarätige Spiele enthalten sind. Diese drei Spiele, die am Dienstag, den 4. August, erscheinen und in allen drei PlayStation Plus-Stufen (Essential, Extra und Premium) verfügbar sind, und was auf Zombie-Action, ein erwartetes Indie-Spiel und Survival-Horror angeht, sollten Sie sich auf Zombie-Action, ein erwartetes Indie-Erlebnis und Survival-Horror einstellen.

Angeführt wird die Sammlung von Techlands Dying Light 2 Stay Human, da der zweite Hauptteil der Actionreihe debütiert und sowohl für PS4- als auch PS5-Fans verfügbar wird.

Was jedoch neben Dying Light 2 Stay Human die Aufmerksamkeit vieler erregen sollte, ist die Einbindung von House House' erwartetem nächsten Indie. Die Entwickler von Untitled Goose Game werden Big Walk am ersten Tag auf PlayStation Plus veröffentlichen, sodass du dich mit Freunden zusammentun kannst, um zu necken und ein kooperatives Multiplayer-Walking-Abenteuer zu erleben – alles mit einer Kopie des Spiels über den Service.

Das letzte Spiel ist Signalis, wobei das PS4-Projekt psychologische Survival-Horror-Action in einer Welt melancholischer und kosmischer Angst bieten soll.

Alle drei Spiele sind bis zum 31. August verfügbar, also verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, sie Ihrer Sammlung hinzuzufügen und zu spielen. Dieser Monat bietet außerdem eine Bonus-Ergänzung: Zur Veröffentlichung von Marvel Tokon: Fighting Souls am 6. August erscheint ein PlayStation Plus Pack, das fünf vom Spiel inspirierte Avatare sowie ein Set von Ingame-Ergebnis-Bildschirm-Charakterposen für 20 Charaktere enthält.