House Flipper 2 hat 1 Million Exemplare verkauft

HQ

In den 15 Monaten seit dem Launch des Entwicklers Frozen District House Flipper 2 hat das Spiel eine beträchtliche Anzahl von Spielern erreicht, so viele, dass es gerade einen sehr bewundernswerten Verkaufsrekord gebrochen hat.

Das Simulationsspiel hat inzwischen mehr als eine Million Exemplare verkauft, und mit diesem Gedanken feiert der Entwickler mit der Vorstellung einer neuen geplanten Erweiterung. Dies wird als Sakura bezeichnet und wie der Name schon sagt, übernehmen die Spieler ein japanisch inspiriertes Haus, renovieren es und versuchen, es mit Gewinn zu verkaufen.

Aber der DLC bietet auch mehr für Fans zu genießen, mit Versprechen von fünf neuen thematischen Jobs von gemütlichem Teehaus bis zur verlassenen Grundschule, dazu fünf Häuser zum Renovieren, fünf neue Käufer, über 300 neue Gegenstände für jedes Haus, eine neue Umgebung mit Blick auf den Fuji, mehr Sammlerstücke zum Suchen, und drei neue Holzbauten außerdem.

Vieles davon sieht man in Aktion im Teaser-Trailer zum Sakura-DLC unten.

HQ

Oh, und für diejenigen, die an diesem Valentinswochenende nach Liebe suchen: Der tatsächlich echte Heart Flipper – A House Flipper Dating Sim wurde von Frozen District enthüllt, der buchständlich das ist, was man erwartet: ein Dating-Sim, der auf dieser Spielreihe basiert. Obwohl kein Veröffentlichungstermin für das Projekt bekannt gegeben wird, ist eine spielbare Demo des Spiels jetzt auf Steam verfügbar.