Hourglass: Deutsches Indie-Team startet Kickstarter-Finanzierung ihres hübschen Puzzle-Adventures

Gestern hat uns ein kleines Zwei-Mann-Team aus Deutschland von ihrem kommenden Spiel erzählt, ein bunter Puzzle-Plattformer namens Hourglass. Das Spiel sticht visuell aufgrund seines reduzierten Detailgrads ins Auge und scheint in erster Linie Plattform-Rätsel zu bedienen. Auf Kickstarter suchen die beiden Männer im nächsten Monat insgesamt knapp 40.000 Euro für ihr Vorhaben, ein bisschen Branchenerfahrung bringen sie auch mit.

In Hourglass geht es um eine junge Frau namens Aywa, die ihren Vater in Ägypten sucht und dabei auf mysteriöse Technologien stößt. Mechanisch orientiert sich das junge Team eigenen Aussagen zufolge an einer Portal-Mod namens "Thinking with time machine". Im ihrem eigenen Spiel sehen wir eine spezielle Apparatur, die Aywas Wesen von ihrem Körper trennt und ihr somit erlaubt, verschiedene Sachen gleichzeitig anzugehen. Das Spiel soll ungefähr vier Stunden lang unterhalten und wird aus der Ego-Perspektive gespielt.

Im ersten Material zum Spiel wird schnell klar, dass dieses Abenteuer trotz Wüstenoptik kein staubiger Trip wird. Bei erfolgreicher Finanzierung soll Hourglass auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen, Ende 2020 ist nach aktuellem Stand als loser Veröffentlichungszeitraum angegeben worden. Alle weiteren Infos gibt es auf der Kickstarter-Webseite.