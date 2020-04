Hotline Miami Collection jetzt auch für Xbox One verfügbar

Der schwedische Entwickler Dennaton Games hat 2012 mit seinem absolut phänomenalen Hotline Miami nicht nur die Indie-Szene bewegt (einen Trick, den sie drei Jahre später mit dem ebenso unterhaltsamen Juwel Hotline Miami 2: Wrong Number wiederholen konnten). Der Titel war brutal, verschwitzt, ein bisschen ekelhaft und stilistisch eine hochkonzentrierte Dosis der Achtzigerjahre, wie wir sie aus explosiven Actionfilmen kennen.

Im vergangenen Herbst wurden beide Teile als Sammlerausgabe "Hotline Miami Collection" für die Nintendo Switch veröffentlicht und diese Woche haben wir erfahren, dass dieses Paket nun auch auf der Xbox One bereitsteht (für 25 Euro). Weil Hotline Miami zu der besten Top-Down-Action gehört, die wir kennen, wird es noch einmal Zeit in einem der gewalttätigsten Spiele des Jahrzehnts böse Gangster, schleimige Typen und korrupte Polizisten am Laufband niederzumähen. Wenn ihr dieses Fest selbst noch nicht erlebt habt und eine Xbox One besitzt, dann wird es jetzt höchste Zeit dafür.