Hotel Transylvania 5 wurde angekündigt und wird im Oktober 2027 Premiere feiern.

Sony Pictures hat angekündigt, dass die Filmreihe Hotel Transylvania bald wieder in die Kinos zurückkehren wird. Ein fünftes Kapitel der größeren Saga wurde angekündigt, wobei in diesem Film Selena Gomez als Mavis die Hauptrolle übernimmt, da sie nun die Chefin des namensgebenden Resorts übernommen hat.

Bekannt als The Haunting of Hotel Transylvania, wird Mavis damit beauftragt, die Wahrheit hinter einer Reihe seltsamer Ereignisse im Hotel aufzudecken – eine Aufgabe, die letztlich dazu führt, dass das Drac-Rudel zusammenkommt, um das Rätsel zu lösen.

Inszeniert von Jennifer Kluska und Alan Hawkins, wird The Haunting of Hotel Transylvania die Filmsaga nach einem kurzen Ausflug zurückkehren, als der vierte Film, Hotel Transylvania: Transformania, bei dessen Premiere 2022 exklusiv für Prime Video erhältlich war.

Über die Besetzung wissen wir noch nicht viel, aber wenn Mavis die Hauptrolle spielt, ist Gomez fast sicher, und andere zurückkehrende Stars werden voraussichtlich unter den Cuts gehören, nicht zuletzt Andy Samberg, David Spade und Steve Buscemi. Wer Dracula sprechen wird, bleibt unklar, da Brian Hull im letzten Teil Adam Sandler abgelöst hat.

The Haunting of Hotel Transylvania soll am 8. Oktober 2027 in den Kinos Premiere feiern, und unten sehen Sie ein erstes Teaser-Bild.