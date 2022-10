Hotel in Amsterdam könnte aufgrund der Multiplayer-Karte von Call of Duty: Modern Warfare II rechtliche Schritte einleiten

HQ

Man sollte meinen, dass Entwickler die Erlaubnis benötigen, einen Standort eines Spiels auf einem realen Ort zu basieren, insbesondere wenn dieser Standort ein funktionierendes und betriebenes Fünf-Sterne-Hotel ist. Aber es scheint nicht so, als hätten Infinity Ward oder Activision diesen Ansatz in seinem neuesten Titel, Call of Duty: Modern Warfare II, gewählt, da das Spiel eine Multiplayer-Karte hat, die scheinbar sehr eng auf einem funktionierenden Hotel basiert.

Auf der Karte, Breenburgh Hotel, ist das Amsterdamer Conservatorium Hotel vertreten, auch wenn der Ort im Spiel unter einem anderen Namen bekannt ist. Dies hatte dazu geführt, dass dieses Fünf-Sterne-Hotel eine Erklärung abgegeben hatte, die möglicherweise zu rechtlichen Schritten führen könnte.

Wie de Volksrant berichtet, erklärt der Manager des Conservatorium Hotels, Roy Tomassen: "Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Conservatorium Hotel unerwünscht der Schauplatz des neuen Call of Duty ist. Generell unterstützen wir keine Spiele, die die Anwendung von Gewalt zu fördern scheinen. Das Spiel spiegelt in keiner Weise unsere Grundwerte wider und wir bedauern unsere offensichtliche und unerwünschte Beteiligung."

Es gab noch kein Wort über die genauen nächsten Schritte, die das Conservatorium Hotel unternehmen will, noch eine Antwort von Activision in dieser Angelegenheit.