Hotel Barcelona: Swery und Suda51 arbeiten an Terror und Extravaganz

Da Deadly Premonition 2 und No More Heroes 3 in Sicht sind, schien es eigentlich abwegig, über weitere Projekte von Hidetaka "Swery65" Suehiro und Goichi "Suda51" nachzudenken, aber die Japaner ticken eben anders. Die beiden kreativen Künstler haben beschlossen sich die Hand zu reichen, um einen gemeinsamen Titel zu produzieren, der bereits einen Namen und ein Konzept hat: Hotel Barcelona.

Die beiden Schöpfer haben ihr gemeinsames Projekt in einem Livestream besprochen und erste Ideen diskutiert. Hotel Barcelona ist ein Indie-Spiel mit Horror und Humor, das für schnelle und kurze Sessions entwickelt werden soll. Einflüsse von David Lynch, der dritten Staffel von Twin Peaks und dem Horrorspiel Forbidden Siren sollen enthalten sein, sogar den Silent-Hill-Entwickler Keiichiro Toyama haben sie während der Übertragung medienwirksam eingebunden.

Devolver Digital steht aktuell für Gespräche zu einem Vertriebspakt zur Verfügung, bislang konnten sich die Parteien aber noch nicht einigen. Swery65 und Suda51 stellen sich ein festes Budget von einer Million Dollar vor, um das Spiel auf Nintendo Switch, Google Stadia und Android und iOS zu bringen, kommentieren die Projektleiter während der Präsentation.