Hot Wheels Unleashed 2 Vorbesteller-Boni im neuen Trailer enthüllt

HQ

Auch wenn es immer üblicher wird, Leuten, die teurere Editionen von Spielen vorbestellen, eine Art Vorabzugang anzubieten, gibt es immer noch einige Spiele, die es auf die alte Art und Weise mit zusätzlichen DLCs tun.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ist eines dieser Spiele und in einem neuen Trailer bekommen wir einen Blick darauf, was wir erwarten können, wenn wir eine Vorbestellung für die Deluxe- und Legendary-Editionen aufgeben. Es gibt auch ein schnelles Gameplay, das man sich vor der Veröffentlichung am 19. Oktober ansehen sollte.