Hot Wheels setzt Porsche 911 in den Sand, Gerüchte um Forza-Horizon-5-Setting flammen auf

Microsofts Forza-Serie umfasst zwei sehr unterschiedliche Spieleserien. Forza Horizon ist ein spaßiges Open-World-Arcade-Rennspiel, während Forza Motorsport beinharte Simulation auf abgesteckten Rundkursen ist. Letztes Jahr hat uns Playground Games das nächste Kapitel der Simulation vorgestellt, sich mit konkreten Details jedoch bis heute zurückgehalten. Einige Fans glauben, dass wir vor diesem Spiel noch ein weiteres Forza Horizon zu sehen bekommen und der Spielzeughersteller Hot Wheels scheint diesen Gerüchten nun Brennstoff eingespritzt zu haben...

Ein Nutzer auf Instagram hat neue Produktbilder kommender Hot-Wheels-Spielzeugautos entdeckt und diese könnten möglicherweise Hinweise zur nächsten Iteration des Rennspiels aufweisen. Die abgebildeten Automodelle sollen im September veröffentlicht werden und sie zeigen uns Fahrzeuge, die nicht in Forza Horizon 4 enthalten sind. Außerdem stehen die Autos in einer Wüste rum, was keine Umgebung ist, die wir in Großbritannien (wo Forza Horizon 4 spielt) allzu häufig sehen. Die Verbindung zwischen Forza und Hot Wheels basiert auf vergangenen Kooperationen, die Zusatzinhalte für das Open-World-Rennspiel geliefert haben.

Quelle: Pure Xbox.