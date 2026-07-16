Hot Wheels: Infinite Rush startet zwei Wochen früher als erwartet

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Nach der Nicht-E3-Phase und als sehr, sehr klar wurde, dass zu viele Spiele am selben Tag oder innerhalb eines zu engen Zeitraums erscheinen, besonders Ende September, begannen wir, einige Anpassungen am Launch-Kalender zu erwarten. Das erste Puzzlestück, das sich zusammenfügte, war, dass Onimusha: Way of the Sword drei Wochen früher als erwartet debütierte, vom 25. September auf den 4. September, und jetzt passiert Ähnliches auch bei Milestones Hot Wheels: Infinite Rush.

Der italienische Entwickler hat gerade Pläne angekündigt, Hot Wheels: Infinite Rush zwei Wochen früher als erwartet am 10. September zu veröffentlichen, was bedeutet, dass nun der 24. September als Datum für Control Resonant und Silent Hill: Townfall gegeneinander antreten werden.

Obwohl der 10. September ein Datum ist, an dem nur wenige große Spiele erscheinen, macht dieser Schritt Anfang September weiterhin zu einer unglaublich intensiven, geschäftigen Phase des Jahres, denn innerhalb einer Woche erscheinen The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Halloween: The Game, Orbitals, Valheims Version 1.0, Screenbound und jetzt Hot Wheels: Infinite Rush. Ganz zu schweigen davon, dass Marvel's Wolverine ein paar Tage später kommt, mit der BlizzCon, die ebenfalls stattfindet...

Was Hot Wheels: Infinite Rush betrifft, so startet das Spiel nun ebenfalls am 7. September seine Early-Access-Phase, und für einen Vorgeschmack auf das Kommende könnt ihr unsere erste Vorschau des Spiels ansehen, deren Start für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 geplant ist.