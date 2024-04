Hot Toys veröffentlicht eine Anakin Skywalker Figur, die auf der Ahsoka -Serie basiert

HQ

Hayden Christensen feierte ein schönes Comeback als junger Anakin Skywalker in der Ahsoka -Serie und jetzt wird Hot Toys eine Actionfigur veröffentlichen, die auf der Flashback-Sequenz basiert, die wir dort gesehen haben. Dort hatte ein immer noch (teilweise) gutherziger Anakin einen jungen Ahsoka Tano unter seinen Fittichen, und in der Serie bekamen wir eine Sequenz aus den Klonkriegen.

"Hot Toys freut sich, heute die brandneue Anakin Skywalker-Sammelfigur™ im Maßstab 1:6 zu präsentieren, die auf seinem Auftritt in Clone Wars in der Welt zwischen den Welten basiert, wie er in der Live-Action-Serie Ahsoka zu sehen ist.

Die äußerst detaillierte Sammlerfigur verfügt über eine brandneue Kopfskulptur mit erstaunlichem Abbild, separate rollende Augäpfel zum Einstellen der Sehkraft und eine detaillierte Haarskulptur, ein fachmännisch zugeschnittenes Jedi-Outfit, ein LED-Lichtschwert™, das über USB mit Strom versorgt wird, eine Vielzahl von Zubehörteilen und einen Displaysockel mit Sandmotiven!"

Es wird mit einigem Zubehör geliefert und das vielleicht coolste ist ein Laserschwert, das über USB leuchtet. Wir haben unten eine Reihe von Bildern gesammelt, die Sie sich ansehen können. Die Figur wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres veröffentlicht und hat einen Preis von 265 US-Dollar.