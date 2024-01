Hot Toys veröffentlicht die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft 3

HQ

Obwohl der Figurenhersteller Hot Toys hauptsächlich Charaktere veröffentlicht, bringt er von Zeit zu Zeit auch Modelle von Autos oder verschiedene Gegenstände aus Filmen, Spielen und TV-Serien heraus. Dazu gehört das Batmobil von The Dark Knight Rises und Batman: Arkham Knight.

Jetzt haben sie stattdessen weiter in die Vergangenheit geschaut und aus Back to the Future Part III ein Modell der Zeitmaschine gebaut. Wenn Sie interessiert sind, sollten Sie jedoch nicht damit rechnen, es bald besitzen zu können, da die Vorbestellungen noch nicht einmal begonnen haben und die Bestellungen erst im Sommer 2025 verschickt werden. Wenn du jedoch einen Vorgeschmack möchtest, schau es dir unten an!