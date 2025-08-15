Hot Toys kündigt neue Batman: Arkham Knight Nightwing-Figur an

HQ

Endlich ist es soweit. Vor Jahren kündigte Hot Toys an, an einer Nightwing-Figur zu arbeiten, wobei sein Design aus dem Videospiel Batman: Arkham Knight verwendet wurde, und jetzt haben wir einen ersten Blick auf das Nightwing-Sammlerstück im Maßstab 1:6.

Nightwing trägt in der Figur seinen ikonischen schwarz-blauen Anzug, mit der Option, coole Blitzeffekte von seinen Schlagstöcken zu erzielen. Wenn du nicht willst, dass Nightwing für einen Kampf bereit ist, kannst du ihn stattdessen mit seiner Grapnel Gun ausrüsten, die mit einem eigenen Haken und einer eigenen Verkabelung ausgestattet ist. Es gibt auch mehrere Handoptionen und Posing-Stile, die repliziert werden können.

Die Figur kann ab sofort vorbestellt werden und wird voraussichtlich zwischen Oktober 2025 und März 2026 ausgeliefert. Wie bei den meisten Designs von Hot Toys kostet es Sie mit 214 £ über die offizielle Website von SideShow einen hübschen Cent.

Werbung: