Hot Toys enthüllt ultra-detaillierte Joel Miller-Figur aus The Last of Us

HQ

Hot Toys bringt in Zusammenarbeit mit Sideshow Collectibles eine beeindruckende Actionfigur von Joel Miller auf den Markt - genauer gesagt die Version, die von Pedro Pascal in der HBO-Adaption von The Last of Us dargestellt wird. Wie viele andere Produkte von Hot Toys ist auch dieses auffallend verarbeitet und großzügig skaliert, etwa 12 Zoll hoch und vollgepackt mit einem fast absurden Detailgrad.

Ein Großteil von Joels Ausrüstung ist entweder abnehmbar oder austauschbar, einschließlich seiner Jacke und Waffen – Messer, Pistole und Sturmgewehr. Ein lustiger Touch: Die Augen der Figur lassen sich verstellen, so dass Sie ihren Blick an eine beliebige Stelle richten können.

Aber Qualität hat ihren Preis. Vorbestellungen sind bei rund 280 US-Dollar möglich, obwohl die Zahl voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres ausgeliefert wird. Es ist ein absolutes Sammlerstück für Hardcore-Fans von The Last of Us - vor allem für diejenigen, die akribische Handwerkskunst zu schätzen wissen und zufällig 300 Dollar haben, die ein Loch in ihre Tasche brennen.

Verleitete?