Hört euch den offiziellen Soundtrack von Tony Hawk's Pro Skater 3+4 an

Wenn es um die Tony Hawk-Spiele geht, würden viele von uns behaupten, dass die Musik genauso wichtig für das Erlebnis ist wie das hervorragende Gameplay. Und da das kommende Remaster nur noch wenige Monate entfernt ist, wurde nun der Soundtrack für Tony Hawk's Pro Skater 3+4 enthüllt, der eine Mischung aus alten und neuen Tracks enthält.

Bekannte Klassiker von Motörhead und Alice in Chains sind neben neueren Künstlern wie Turnstile und Schoolboy Q enthalten. Auf Spotify gibt es bereits eine Playlist, die in Zusammenarbeit mit Activision bis zum Launch von Tony Hawk's Pro Skater 3+4 am 11. Juli kontinuierlich aktualisiert wird.

Sie können es hier anhören.

Gibt es Songs, von denen du dir gewünscht hättest, dass sie es auf die Liste geschafft hätten?