Hört euch den Hidden World Track von Sonic Racing: Crossworlds an

Die Veröffentlichung von Sonic Racing: Crossworlds rückt immer näher, und es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis zur Veröffentlichung. Nachdem sie auf Gameshows und in Trailern alle allgemeinen Aspekte des Titels vorgestellt und uns alle in einem großen Netzwerktest selbst spielen ließen, geht es nun ans Drum und Dran.

Ein bisher unveröffentlichter Track namens Hidden World wird nun in den sozialen Medien präsentiert. Es ist inspiriert von Sonic Lost World, das 2013 sowohl für Nintendo 3DS als auch für Wii U veröffentlicht wurde, und in einem zwanzigsekündigen Clip im Beitrag unten kannst du dir diesen leicht psychedelischen und unglaublich farbenfrohen Track ansehen.

Das Spiel wird am 25. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Eine Switch 2-Version befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.