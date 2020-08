Horrorspiel Tormented Souls lehrt ruhelosen Spielern 2021 das Fürchten

Der Indie-Publisher Pqube hat sich einem Projekt angenommen, das Fans der frühen Resident-Evil-Spiele interessieren könnte. Im Horrorspiel Tormented Souls versuchen sich die beiden Entwickler-Teams Dual Effect und Abstract Digital Works an einer modernen Interpretation des klassischen Survival-Horrors. Wir folgen der jungen Dame Caroline Walker, die in einer verlassenen Villa das Verschwinden eines Zwillingspaares untersucht.

Wir erkunden das gruselige Herrenhaus/Krankenhaus mit festen Kameraperspektiven (die uns aber wohl ein bisschen um die Ecken schielen lassen) und lösen dabei klassische Point&Click-Rätsel. Was im ersten Material ebenfalls deutlich wird ist, dass wir dort nicht allein unterwegs sind, da ein fieses Monster gezeigt wird. In der offiziellen Pressemitteilung geht zudem hervor, dass wir es mit einer Macht aus einer anderen Dimension zu tun bekommen. Tormented Souls wird also auch in übernatürliche Gewässer fischen, sobald es kommendes Jahr auf allen aktuellen Plattformen erscheint.