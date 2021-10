Horrorspiel Tormented Souls fürchtet sich vor alter Konsolen-Hardware

HQ

Wir haben das Game leider nicht weiter besprochen, doch hinter dem Survival-Horrorspiel Tormented Souls soll sich eine wahre Horrorspielperle verstecken. Der Titel wurde vor ein paar Wochen auf PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht, und Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch stehen uns ebenfalls noch bevor. Kürzlich bestätigte Publisher Pqube Games, dass Tormented Souls erst Anfang 2022 auf diesen Plattformen erscheinen wird. Ein genaues Datum wurde nicht bekanntgegeben.

In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle der jungen Frau Caroline Walker, die einem gruseligen Herrenhaus unterwegs ist, um das mysteriöse Verschwinden von Zwillingsmädchen zu untersuchen. Dort gerät sie in einen wahrgewordenen Alptraum, aus dem sie nur entkommt, indem sie Rätsel löst, tödliche Kämpfe übersteht und wichtige Ressourcen plündert. Tormented Souls ist von Horrorklassikern, wie Resident Evil und Alone in the Dark inspiriert und deshalb vielleicht genau das Richtige für Halloween.