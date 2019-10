Horrorspiel Martha is Dead schockt Spieler auf PC

Jemanden mit einem billigen Jumpscare zu erschrecken, ist kein großes Kunstwerk. Was atmosphärische Horrorspiele von diesem kurzlebigen Spaß unterscheidet, ist das Gefühl der Isolation und der drohenden Gefahr vor dem Unbekannten. Entwickler LKA hat uns in ihrem letzten Spiel Town of Light in ein perfides Krankenhaus verfrachtet, in dem sich die Spieler mit vielen sehr realen und aufreibenden Themen beschäftigen mussten.

Das Konzept hatte Erfolg, deshalb kündigte das Studio diese Woche ihren nächsten Schocker an - Martha is Dead. Ein erster Trailer gibt uns eine grobe Idee davon, wie direkt das Horrorthema dieses Mal umgesetzt werden könnte. Martha is Dead spielt in den 1940er Jahren in der Toskana und es erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, deren Zwillingsschwester ertrunken ist. Ein Datum gibt es noch nicht.