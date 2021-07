Horrorspiel In Sound Mind kommt etwas später

Im März teilten wir unseren Ersteindruck zum Psycho-Grusler In Sound Mind mit Euch. Der geplante Erscheinungstermin wurde von Publisher Modus Games nun leicht nach hinten verschoben. Demnach wird In Sound Mind am 28. September auf PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht, eine Switch-Version soll zu einem "späteren Zeitpunkt" folgen.

Als Psychiater Desmond taucht Ihr in vier unterschiedliche Welten ein, die Euch mit den verstörten Gedanken Eurer Patienten konfrontieren. Dummerweise hat es in jeder dieser Welten eine bösartige Kreatur auf Euch abgesehen, der Ihr tunlichst aus dem Weg gehen solltet.

Weitere Informationen liefert die deutsche Homepage zu In Sound Mind. Bei Steam könnt Ihr eine Demo spielen.