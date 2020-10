Horrorfilme besetzen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone

Gestern Abend wurde die Call-of-Duty-Reihe mit einigen bekannten Gesichtern aus Horrorfilmen bereichert. Die beiden Spiele Modern Warfare und Warzone haben das diesjährige Halloween-Event eingeleitet und Verdansk zur Todeszone erklärt. Unerschrockene Spieler können sich Skins kaufen, um ihre Spielfiguren in Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre oder die Jigsaw-Puppe Billy aus Saw zu verwandeln.

Natürlich hat Infinity Ward nicht nur kosmetische Dinge erarbeitet, denn in "The Haunting of Verdansk" verstecken sich 16 sogenannte Trick-or-Treat-Versorgungsboxen, die euch entweder den Tag versüßen oder eure Herzfrequenz in die Höhe treiben werden... Der neue Trailer zeigt darüber hinaus den zeitlich begrenzten Modus "Zombie Royale", in dem sich Spieler, die auf der Nachtkarte getötet werden, in Zombies verwandeln, statt im Gulag um ihren Wiedereintritt zu kämpfen. Jeder getötete Spieler hinterlässt zudem eine Spritze und sammelt ihr zwei davon auf, könnt ihr euer Zombiedasein beenden und wieder lebendig werden.

Im Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare wird es ebenfalls ein paar interessante Änderungen kosmetischer Natur geben. Tötet ihr innerhalb eines Lebens drei Mitspieler, verwandelt sich euer Kopf in einen Kürbis. Hat eure Massaker zehn Spieler in Mitleidenschaft gezogen, leuchtet dieser unheimlich auf und verbreitet Angst und Schrecken. Ihr werdet sicher noch weitere optische Anpassungen finden, da sich die Entwickler für die verschiedenen Gameplay-Modi einiges haben einfallen lassen, um eine beängstigende Atmosphäre zu schaffen.

Die größten Änderungen kommen in Form von zwei neuen Spielmodi: Onslaughter platziert einen Juggernaut-Anzug nach dem Zufallsprinzip auf der Karte. Das Team, das diesen erhält, muss die ausgewählte Person sicher in ein bestimmtes Gebiet eskortieren. Der zweite Modus ist einfach Snipers Only in Team Deathmatch, aber das finden wir ebenfalls toll. The Haunting of Verdansk dauert noch bis zum 3. November an, also habt ihr ein paar Tage Zeit, um die Dunkelheit zu genießen.