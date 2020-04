Horrorabenteuer The Inner Friend erschreckt noch diesen Monat Konsolenspieler

Das ungewöhnliches Horror-Adventure The Inner Friend erschien im September 2018 auf dem PC, doch in der Zwischenzeit konnte das Studio Playmind die Arbeiten an den Konsolenversionen fertigstellen und abschließen. Spieler auf PS4 und Xbox One dürfen sich ab dem 28. April im Titel gruseln und laut den Entwicklern dürfen Fans mehr erwarten, als einen einfachen Port. Wir wurden darüber informiert, dass es ein brandneues, alternatives Ende gibt (PC-Spieler erhalten diesen Inhalt im Zuge eines kostenloses Updates ebenfalls). Der Entwickler hat zudem einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Veröffentlichungsdatum der Konsolenfassung enthält.

