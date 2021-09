Horror von Wraith: The Oblivion - Afterlife verschlingt VR-Spieler Anfang Oktober auf der Konsole

HQ

Fast Travel Games wird Playstation-VR-Benutzer am 7. Oktober in das neueste Videospiel der World-of-Darkness-Reihe eintauchen lassen, sobald sie Wraith: The Oblivion - Afterlife auf Playstation 4/5 veröffentlichen. Die Version kostet 25 Euro und sie wird alle Mechaniken und Funktionen bieten, die man auf dem PC bekommen würde. In der Geschichte geht es um den Fotograf Ed Miller, der nach seinem Tod in sein Herrenhaus zurückkehrt. Wer in das Spiel reinschauen möchte, den können wir unten 30 Minuten aus der PC-Version demonstrieren.

