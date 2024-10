Horror PvPvE The Bornless bekommt pünktlich zu Halloween einen Playtest

Der neue Horror-PvPvE-Shooter The Bornless startet bald seinen ersten Early-Access-Playtest. Das Spiel wird es vorregistrierten Spielern ermöglichen, auf die Insel Farmouth zu springen und zu sehen, wie lange sie in der verdrehten Landschaft überleben können.

Im Spieltest erleben die Spieler den Spielmodus Ritual. Du beginnst mit deinem Partner auf Farmouth, nachdem er auf unbekannte Weise dorthin gebracht wurde. Es ist von Anfang an ein gefährlicher Ort, und das nicht nur, weil böse Clowns, Wendigos und mehr die Insel ihr Zuhause nennen. Auch andere Spieler sind dir auf den Fersen, wenn du gegen sie antrittst und versuchst, Rituale auf der Insel zu absolvieren.

Diese Rituale verleihen dir einen großen Machtschub, der dich schließlich als Dämon spielen lässt und alle anderen dazu zwingt, zu rennen oder zu sterben. In dieser Spielschleife kannst du auch Ausrüstung verdienen, die deine Kräfte erhöht, und deine eigene Operationsbasis aufbauen, wodurch Farmouth jedes Mal, wenn du es aufnimmst, ein bisschen weniger furchteinflößend wird.

Der Spieltest ist über Steam verfügbar und findet am 26. und 27. Oktober statt, sodass ihr am Wochenende vor Halloween etwas zu tun habt. Wenn ihr einen Blick auf das Gameplay werfen wollt, um zu sehen, worum es geht, schaut euch den Trailer unten an: