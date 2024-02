Horror-Meister Dario Argento in neuem Dokumentarfilm gefeiert

HQ

Mit Filmen wie Suspiria, Phenomena, Tenebrae und Deep Red hat sich der italienische Horror-Meister Dario Argento seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Seit seinem Debüt in den 70er Jahren haben seine farbenfrohen Nägelkauer nie aufgehört, zu faszinieren und zu fesseln, trotz eines deutlichen Qualitätsabfalls ab Mitte der 90er Jahre.

Es ist eine kraftvolle Karriere, die es wert ist, gefeiert zu werden und nun in dem Dokumentarfilm Dario Argento Panico gefeiert wird, der den beliebten Regisseur von seinen ersten Schritten mit The Bird with the Crystal Plumage begleitet und mit Interviews mit Kollegen und Familienmitgliedern sowie anderen Regisseuren gefüllt ist.

Kurz gesagt, ein Muss für alle Horror-Enthusiasten und voller interessanter Details. Seht euch den Trailer unten an.

Was ist dein Lieblingsfilm von Dario Argento?