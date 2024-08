Horror-Liebhaberin Ashleigh Millman beantwortet unsere brennenden Fragen

HQ

Hallo! Wer bist du und was machst du?

Hallo! Ich bin Ash und ich denke, der einfachste Weg, das, was ich tue, zu gruppieren, ist, zu sagen, dass ich ein Moderator und Content Creator bin, der sich auf Horrorunterhaltung konzentriert. Wenn es gruselig ist, bin ich da. Mach mir einfach eine schöne dunkle Ecke, in der ich mich niederlassen kann, und es wird mir gut gehen.

Was ist los?

Beruflich bin ich eine frisch geschlüpfte Freiberuflerin, nachdem ich sechs Jahre lang YouTube-Kanäle gehostet habe. Ich habe bei WhatCulture angefangen und schließlich WhatCulture Horror gegründet, bevor ich dem Team von PlayStation Access beigetreten bin, das ich Anfang des Jahres verlassen habe, um ein Leben zu führen, das sich ausschließlich auf das Elende und Makabre konzentriert. Ich streame Horrorspiele, mache meine eigenen Videos zu Horror-Veröffentlichungen, mache Voiceovers für Horror-Podcasts und bin entweder Gastgeber oder Autor oder Gast bei lustigen Projekten, die mir in den Weg kommen. Den Rest meiner Zeit verbringe ich damit, miserables Reality-Dating-Fernsehen zu schauen. Es dreht sich alles um die Balance.

Im Moment sonne ich mich jedoch im Glanz, endlich die Platinum Trophäe auf Inscryption zu bekommen, nachdem ich fast 100 Stunden lang winzige Waldtiere geopfert habe. Es ist eines der besten Spiele auf der ganzen Welt und jeder sollte es spielen. Um ehrlich zu sein, werde ich es danach vielleicht noch einmal machen. Was sind schon weitere 100 Stunden, wenn man freiberuflich tätig ist, oder?!

Kannst du mir einen Überblick über einen Tag im Leben von Ash geben?

Ehrlich gesagt ist es im Moment ziemlich zufällig, was ich wirklich mag. Normalerweise gibt es irgendeine Form von langweiliger Verwaltung wie E-Mails oder das Aktualisieren meiner herrlichen Steuertabelle (wirklich, es ist eine Sache der Schönheit), gemischt mit Filmen, Schreiben oder Streamen. Viele Tage werden damit verbracht, das Land rauf und runter zu reisen, da alles, was Spaß macht, irgendwie in einem Umkreis von 100 Meilen von Wolverhampton gehalten wird. Es gibt auch viele Streicheleinheiten für meine Katzen und das Öffnen des Kühlschranks.

Vom Modeln bis zum Schreiben, vom Produzieren bis zum Hosting – wie hast du all diese Gigs bei WhatCulture und PlayStation Access unter einen Hut gebracht, die dich zu dem gruseligen Gastgeber und Content Creator gemacht haben, der du heute bist?

Mann, es war einfach unglaublich, so viele verschiedene Teile ähnlicher Branchen erleben zu können und zu sehen, wie sie sich alle überschneiden. Das bedeutet, dass ich im Grunde meinen eigenen Pick-and-Mix-Job mit all meinen Lieblingsteilen erstellt habe - sei es, dass ich vor der Kamera stehe, endlos über Spiele und Filme klägle oder wirklich gute Tabellenkalkulationen erstelle. Ernst. Habe ich die Steuerfrage erwähnt?

Um ehrlich zu sein, sind die wichtigsten Erkenntnisse und die Hauptsache, die mich zu der Person gemacht hat, die ich jetzt bin, die brillanten Menschen, die ich auf meinem Weg getroffen habe. Ich hatte das große Glück, viele Freunde unter Kollegen zu finden und von Menschen ausgebildet zu werden, die ich sowohl persönlich als auch beruflich wirklich bewundere. Als Team zu arbeiten, um Videos zu erstellen, bedeutet, dass man seine Stärken und Schwächen in einer super unterstützenden Umgebung wirklich erkunden kann - ich wäre nie in der Lage gewesen, mein Selbstvertrauen aufzubauen und mit meiner Kreativität zu experimentieren, wie ich es jetzt kann, ohne diese wunderbaren Freunde zu haben, die mich anfeuern, während ich in der Branche herumgeflitzt bin. Und ich feuere sie alle auch an!

Offensichtlich ist die Liebe zum Horror ein großer Teil deiner Persönlichkeit - wie kam es dazu? Warum stehst du nicht mehr auf die Wolverhampton Wanderers?

Schauen Sie richtig, ich stehe auf Wolverhampton Wanderers, wenn sie gewinnen.

Es gibt jedoch ein paar verschiedene Dinge, die zusammenkommen, wenn ich darüber spreche, was mich zum Horrorgenre gebracht hat. Zunächst einmal war die Liebe zum Horror schon immer... Ich war wirklich dort. Als ich aufwuchs, war ich ein richtiges, behütetes Kind und ein Angsthase, und ich glaube, das machte mich krankhaft neugierig auf alles, was auch nur leicht gruselig war. Ich hatte Angst davor, aber das hat mich dazu gebracht, mehr wissen zu wollen. Ich erinnere mich, dass meine beste Freundin in der Grundschule Filme mit einer Altersfreigabe von 15+ geschaut und mir die Handlungen im Detail beschrieben hat. Ich wusste, dass ich es mir nicht ansehen konnte, da ich Albträume haben würde (danke, dass du mir diese Lektion auf die harte Tour gegeben hast, seufzt), aber ich LIEBTE es, ihr zuzuhören, wie sie detailliert über den Kopf eines Mannes sprach, der in Identity um eine Waschmaschine herumratterte. Ich habe das Gefühl, dass diese Interaktion das ist, was meine Rolle im Internet jetzt in gewisser Weise ist; Sammeln Sie alle interessanten Horror-Leckerbissen und sprechen Sie über sie auf eine Weise, die die Leute dazu einlädt, sie weiter zu erkunden.

Natürlich sind auch meine Eltern beide Horrorfans - und das hat mich massiv beeinflusst, da es einfach immer um das Haus herum war. Das Lesen von Stephen King-Büchern, die von meiner Mutter weitergegeben wurden, das Anschauen von Horrorfilmen mit meinem Vater und die Tatsache, dass ich immer von dunklen Nekromanten und wiederbelebten Skeletten in Fantasy-Spielen fasziniert war - was mein Vater und ich jahrelang ausschließlich als Brettspielköpfe spielten - all das machte es zu einer ausgewachsenen Leidenschaft.

Zu guter Letzt erfindet Horror als Genre immer seine eigenen Überlieferungen und Geschichten, man erforscht immer, was es repräsentiert oder wovon es inspiriert ist. Ich liebe es einfach, wie eng es mit der menschlichen Natur und Psychologie verbunden ist, dass es sein Herz in Lagerfeuergeschichten und mündlichen Erzähltraditionen hat. Horror bedient sich des Urinstinkts, der uns alle verbindet. Es ist verdammt cool.

In die gleiche Kerbe - ein kleines Vögelchen hat mir gesagt, dass man lieber das Gothic-Meisterwerk Van Helsing von 2004 mag. Erzählen Sie es.

In diesem Essay werde ich...

Haha! Ich liebe Van Helsing. Es ist einer der Filme, die ich in meiner Kindheit immer wieder gesehen habe, da er perfekt die Mischung aus epischen und düsteren Einflüssen bietet, die mich so fasziniert haben. Ich bin ein großes Monster-Girlie, und dass Van Helsing so vollgepackt ist mit Bestien aus der gesamten Literatur, ist verdammt cool. Und ich meine, ich bin auch fasziniert von Draculas Bräuten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich sie sein oder mit ihnen zusammen sein will.

Da Van Helsing sträflich unterschätzt wird und man in allen täglichen Gesprächen mindestens dreiundzwanzig Prozent mehr darüber reden sollte - gibt es noch andere "versteckte Perlen", die Sie in das Wasserkühler-Gespräch aufnehmen möchten?

Wenn wir hier von unterschätzt sprechen, dann bin ich auch Evolve s Nummer eins Champion und werde auf dem Hügel sterben, dass es wirklich ein brillantes Kaiju-Jagdspiel ist. Ohne es hätten wir Dead by Daylight nicht!! Zitieren Sie mich nicht dazu!!

Für Empfehlungen, die etwas abseits der ausgetretenen Pfade liegen, Anything for Jackson ist ein Horrorfilm, den ich mir kürzlich noch einmal angesehen habe und den ich als einen richtig guten Spukhausfilm empfehlen muss, der allen Tropen trotzt, die man von dieser Art von Film erwarten würde. Für die Found Footage Filmköpfe wie mich ist dieses Jahr Frogman herausgekommen und auch absolut regiert. Es ist so albern, wie der Titel vermuten lässt, mit einigen verrückten, seltsamen, schrecklichen Szenen, die dazu passen.

Oh, oh, ich möchte auch One Cut of the Dead dafür ausrufen, dass ich zu Recht am meisten gelacht habe, als ich je eine Horrorkomödie gesehen habe. The Cornetto trilogy, Tucker and Dale vs. Evil und One Cut of the Dead sind wie das ultimative Wochenend-Lineup.

Was ist dein Lieblings-Horrorspiel aller Zeiten und warum?

Weißt du, wenn du mich fragen würdest, was das BESTE Horrorspiel aller Zeiten ist, würde ich Resident Evil 2 Remake sagen. Ich glaube nicht, dass ich einen Favoriten habe, weil ich viel später zu Horrorspielen gekommen bin als zu Horrorfilmen und -büchern! Ich hole immer noch die Fülle an älteren Titeln nach, die ich in meiner Kindheit nicht gespielt habe - als hätte ich gerade das erste und zweite Silent Hill Spiel gestreamt und hatte einen absoluten Spaß. Bitte verlange nicht, dass ich mich zwischen den beiden entscheiden soll, ich versuche immer noch, das selbst herauszufinden.

MADiSON, ich habe eine wirklich große Schwäche dafür, da es in seinen drei Akten so viele verschiedene Spielstile zu einem kombiniert, und das Monster des Finales Blue Knees ist so etwas wie ein Maskottchen für Horrormonster in meinem Haus geworden, die Ash gebaut hat. Es ist auch eines, über das ich auf PlayStation Access viel gesprochen habe, also bin ich definitiv sentimental. So sentimental wie man nur sein kann, wenn es um ein Spiel mit einem dämonischen Wesen geht, das einen dazu ermutigt, Augäpfel aus Grammophonen zu fischen, zumindest.

Dredge, offensichtlich. Puppet Combo 's Fülle an Retro-Spielen, aber Stay Out of the House speziell. Dead Space. Control. Alan Wake II. Until Dawn. Resi 7. Dann eher gruselige Vibe-Spiele als reiner Horror, wie Hollow Knight (das wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsspiel ist) und Return of the Obra Dinn.

Oh warte, ich habe mich gerade daran erinnert, dass The Last of Us ein Horrorspiel ist, also muss ich sagen, dass es die Fortsetzung ist, The Last of Us: Part II. Von dieser ersten absolut ikonischen Geschichte über das verzweifelte Festhalten an einem Hoffnungsschimmer in postapokalyptischer Dunkelheit zu dieser Fortsetzung zu gelangen, die er auslöscht und sich in Gewalt und Hass suhlt, haut mich einfach aus den Socken, wenn ich nur daran denke. Zu sehen, wie sich Ellies Schmerz in einer unaufhaltsamen Rachemission abspielt, ist eine Sache, aber gezwungen zu sein, ihn als Spieler zu orchestrieren, ist einfach so mächtig. Außerdem sind die Clicker cool.

Was ist dein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten und warum?

The Descent. Es ist das Beste.

Welches ist das beste Monster aus der gesamten Fiktion?

Godzilla hat zu diesem Zeitpunkt wirklich viel zu bieten, aber wir müssen dem Jotunn in The Ritual einen kleinen Applaus dafür geben, dass er mit einem originellen Monsterdesign wirklich seltsam geworden ist. Ich denke immer wieder daran, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Du könntest hier auch buchstäblich jeden Boss aus Soulsborne-Spielen hinzufügen, aber ich werde Rykard Lord of Blasphemy für die Stimmung wählen. TOGETHAA.

Für Mobs sind es Skelette, die durch eine dunkle und mächtige Magie wieder zum Leben erweckt werden, die das Reich nicht versteht. Zombies und Draugr sind in Ordnung, aber sie sind... unordentlich. Für mich müssen es diese reinen Knochenjungs sein.

Ein Curveball - du bist gerade aufgewacht. Es war alles ein Traum. Bitte beschreiben Sie Ihren perfekten Tag als Gebrauchtwagenverkäufer bei Ashes to Ash's Used Cars Dealership (nein, ich mache das nicht nur, weil ich mit dem Wortspiel zufrieden bin. Naja, vielleicht).

Oh Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung von Autos. Wie bin ich hierher gekommen? Möchten Sie ein Auto kaufen? Bitte leiten Sie mich so schnell wie möglich zu einer PlayStation zurück. Oder zu Xzibit von Pimp My Ride, damit er mir einen in den Kofferraum stecken kann, wenn ich wirklich bleiben muss.

Normalerweise würde ich am Ende etwas Schockierendes fragen, aber da ich hier den Schrecken der Gespenster selbst habe, scheint das ziemlich überflüssig zu sein, also frage ich dieses Mal einfach: Welches Pokémon ist deiner Meinung nach das absolut süßeste?

Ich liebe Espeon absolut. Sie ist eine kleine rosa Katze! Ich weiß, ich rede viel darüber, furchteinflößend zu sein, aber ich bin ein kleiner katzenliebender, rosahaariger Süßer mit einem weichen Karamellkern, wirklich.

Okay. Ja. Jetzt MUSS ich es tun. Also, wie würdest du den armen Espeon essen? Zubereitung, Gewürze und Auswahl des Getränks, um alles herunterzuspülen, bitte.

Außerdem kann ich nicht glauben, dass du so ein kranker Welpe bist.

Ah! Gut, dass du fragst. Am Spieß geröstet mit einer Honigglasur, weil ich das Gefühl habe, dass sie ziemlich süß schmecken würde. Kombination mit Chianti und Favabohnen - natürlich für den Spaß. Ich würde den Edelstein in ihrem Kopf als kleine süße Leckerei zum Nachtisch aufbewahren. Knacken Sie es einfach herunter, als wäre ich im örtlichen Kristallladen.