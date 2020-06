Horizont: Forbidden West für Playstation 5 bestätigt

Aloy ist zurück in der Fortsetzung von Guerilla Games' phänomenalem Titel Horizon: Zero Dawn. Horizon: Forbidden West ist der Name des neuen Spiels und es bietet noch nie gesehene Roboterwesen, stammesähnliche Fraktionen, eine vermutlich technologiezentrierte Erzählung, eine postapokalyptische Kulisse und eine großartige Welt, die sehr bunt wirkt. Dieses Mal können wir Aloy nämlich offenbar in die Tiefen des Ozeans folgen.

Es war eine Ankündigung, auf die viele Fans verzweifelt gehofft hatten: Heute Abend hat Guerilla Games einen Enthüllungs-Trailer veröffentlicht, der einige der neueren Maschinen demonstrierte, gegen die wir in der bevorstehenden Fortsetzung kämpfen werden. Wir sahen eine schildkrötenähnliche Kreatur, die sich unter Wasser versteckt, und ein riesiges, mechanisches Mammut. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was diese Fortsetzung noch für uns bereithält!

Das Team bei Guerilla Games erwähnte nach dem Teaser: "Wir setzen Alloys Geschichte fort, während sie nach Westen in ein fernes Amerika zieht, um einem schönen, aber gefährlichen [Land] zu trotzen, das mit mysteriösen neuen Bedrohungen durchzogen ist. Macht euch bereit, ferne Länder zu erkunden, verwüstet von massiven Stürmen, und stellt euch neuen, leistungsstarken Maschinen, wenn ihr in die majestätische Welt von Horizon zurückkehrt."

Wie bei vielen anderen Enthüllungen heute Abend wurde kein Veröffentlichungstermin bekanntgegeben, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald weitere Details bekannt sind.