Horizon: Zero Dawn wird kommenden Monat verschenkt, bis dahin gibt es Gratis-Indies und PSVR-Spiele

Microsofts Abo-Modell rund um den Xbox Game Pass ist in den letzten Tagen und Wochen beinahe omnipräsent gewesen, denn dieses Angebot soll Microsofts vorrangiges Geschäftsmodell beim Thema Gaming werden. Manch einer findet gar, dass die anderen Entwickler und Publisher auf dieses Modell reagieren müssten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Sony scheint sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, denn sie haben eine andere Möglichkeit gefunden, um in den kommenden Wochen viele Playstation-Besitzer an die Bildschirme zu fesseln.

Zwischen dem 20. April (05:00 Uhr) und dem 15. Mai (04:59 Uhr) steht die Complete Edition von Horizon: Zero Dawn kostenlos im Playstation-Store bereit. Das Open-World-Rollenspiel aus dem Jahr 2017 gehört zu den besten Games der letzten Jahre und diese spezielle Ausgabe enthält neben dem umfangreichen Hauptspiel das Add-On The Frozen Wilds. Bis dahin wird es jedoch noch ein paar weitere kostenlose Spiele geben, denn ab kommender Woche verschenkt Sony eine tolle Auswahl an Indie- und VR-Spielen.

Die kommenden PS4-Spiele sind zwischen dem 26. März (04:00 Uhr) und dem 23. April (04:59 Uhr) kostenlos im Playstation-Store erhältlich:



Ihr solltet nicht vergessen, dass das PS4-Abenteuer Ratchet & Clank noch bis zum 1. April (um 04:59 Uhr) kostenlos im PSN verfügbar ist. Anime-Fans dürfen sich ab nächster Woche mit neuen Accounts ein verlängertes Test-Abo bei den Diensten Funimation/Wakanim sichern, um auf die entsprechenden Premium-Angebote zuzugreifen. Dieser Service ist zwischen dem 26. März und dem 23. April verfügbar.

Quelle: Playstation-Blog.