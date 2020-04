Horizon: Zero Dawn wird in Comicform fortgeführt

Vor ein paar Tagen haben wir über die Veröffentlichung eines God-of-War-Comics berichtet und wie sich diese Woche herausstellte, wird nicht nur Kratos auf Papier gepresst werden. Am 22. Juli 2020 erscheint die offizielle Comicversion von Horizon: Zero Dawn in den US-Buchhandlungen. Das Skript wird von Anne Toole betreut, die selbst am Spiel mitgewirkt hat, den künstlerischen Aspekt übernimmt eine Künstlerin namens Ann Maulin. Die Geschichte des Comics konzentriert sich auf den jungen Jäger Talanh, der versucht das Geheimnis von Aloys Verschwinden zu lösen. Wann und ob überhaupt etwaige Lokalisierungspläne anstehen, ist bislang nicht bekanntgegeben worden.