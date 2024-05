Horizon: Zero Dawn wird aus PS Plus Extra und Premium entfernt

HQ

Vor zwei Jahren tauchten Gerüchte auf, dass Sony an einem Remake von Horizon: Zero Dawn arbeitet, was viele für etwas seltsam hielten, wenn man bedenkt, dass das Spiel damals erst fünf Jahre alt war (und folglich heute sieben Jahre alt ist), was im Remake-Kontext eine extrem kurze Zeit ist.

Seitdem hat Sony jedoch gezeigt, dass es ihm nichts ausmacht, aktualisierte Versionen seiner neueren Spiele zu veröffentlichen, und erst Anfang des Jahres hat es ein Remaster des vier Jahre alten The Last of Us: Part II veröffentlicht. Und jetzt haben Reddit-Nutzer mit Adleraugen festgestellt, dass Sony beschlossen hat, Horizon: Zero Dawn am 21. Mai sowohl aus PS Plus Extra als auch aus Premium zu entfernen - obwohl es sich um ein First-Party-Spiel handelt.

Das wiederum hat zu vielen Spekulationen in den sozialen Medien geführt, dass Sony ein Spiel nicht "kostenlos" verschenken möchte, weil das oben erwähnte Horizon: Zero Dawn Remake tatsächlich echt ist und auf dem Sony-Event in diesem Monat angekündigt werden soll, über das Gerüchten zufolge stattfinden soll.

Ob das tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten, aber wenn du ein PS Plus Extra- oder Premium-Abonnent bist, solltest du Horizon: Zero Dawn bis zum 21. Mai spielen, denn danach musst du es entweder zum vollen Preis kaufen oder auf das potenzielle Remake warten.