Horizon: Zero Dawn erkundet The Frozen Wilds am 7. August auf dem PC

Im März bestätigten Guerilla Games und Sony, dass Horizon: Zero Dawn im "Sommer" auf dem PC veröffentlicht wird und heute teilte der niederländische Entwickler den genauen Termin mit. Horizon: Zero Dawn wird am 7. August in der Complete Edition auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht, zum Presi von 50 Euro. Das Studio bestätigt in einem neuen Trailer, dass Ultrawide-Monitore unterstützt werden, die Framerate von der Leistung eures Systems abhängt und dass sich Spieler über dynamisches Laub, verbesserte Reflexionen und allgemein mehr Grafikanpassungen freuen dürfen. Eure Tasten könnt ihr ebenfalls frei belegen, sodass wirklich niemand mehr meckern darf.

You're watching Werben