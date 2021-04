Horizon Zero Dawn: Complete Edition aktuell um 40 Prozent im Preis reduziert

You're watching Werben

PC-Spieler*innen, die mit der Complete Edition von Horizon: Zero Dawn liebäugeln, bietet sich bei GOG, Steam und dem Epic Games Store aktuell eine gute Gelegenheit, die ehemals PS4-exklusiven Abenteuer von Aloy in den digitalen Warenkorb zu packen. Bei GOG und Steam erhaltet Ihr die Complete Edition (die u.a. die Erweiterung The Frozen Wilds enthält) noch bis zum 13.4. für 29,99 Euro statt 49,99 Euro. Im Epic Games Store endet das Angebot am 8.4.

Wer unsere Kritik aus dem August 2020 noch nicht kennt, kann natürlich jederzeit bei uns nachlesen, wie sich Horizon: Zero Dawn auf dem PC schlägt.

